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Bakan Ersoy’dan İstanbul Havalimanı’na açılacak müze ile ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ni gezdi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:30
Bakan Ersoy’dan İstanbul Havalimanı’na açılacak müze ile ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’ni gezdi. Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda açılması planlanan müze ile ilgili “Bütün Anadolu’yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. İstanbul’a getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolcuları bu müzeyi ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz” dedi.



Türkiye ve dünya tarihine ait eserlerin farklı bir müzecilik anlayışıyla sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nu misafir etti. Çuhadaroğlu’nun rehberliğinde müzeyi gezen Bakan Ersoy, eserler ile ilgili tek tek bilgi aldı.



“Bu serginin yurt dışında da sergilenmesi için bir çalışma yapacağız”


Müzeyi gezmesinin ardından konuşan Bakan Ersoy, “Açıkçası büyük bir ihtiyacı karşılamış. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Türk savaş malzemelerinin sergilendiği ve bunun çok güzel hikayeleştirildiği sadece bizimle de değil dünya ile de ilgili 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve daha öncesi savaş malzemelerinin sergilendiği çok büyük, ilginç ve merak uyandıracak bir sergi olmuş. Biz yurt dışından özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Osmanlı dönemiyle ilgili, saray kıyafetleriyle ilgili davetler alıyoruz. Yurt dışındaki sergi ihtiyacı için de tamamlayıcı bir nitelik taşıyor bu sergi. Nejat Bey ile de görüştük, bu serginin yurt dışında da sergilenmesi için bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.



“İstanbul’a getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz”


İstanbul Havalimanı’nda müze açılmasına dair İGA ile imzalanan protokol hakkında açıklama yapan Bakan Ersoy, “Bütün Anadolu’yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA’nın ekipleri, hem bizim ekiplerimiz hem Tanıtma Genel Müdürlüğümüz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işleteceği bir müze olacak. Amacımız ilk etapta transit yolcuları kazanmak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye’ye giriş yapan her 3 turistten bir tanesi İstanbul Havalimanı’ndan giriş yapıyor. Bir o kadar sayıda turist de İstanbul’a kadar geliyor ve transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul’a getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolcuları bu müzeyi de kullanarak ve başka tanıtım materyallerini de kullanarak Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz. Belki akıllarını çeleriz ve bir daha ki seyahatlerinde belki tatil programlarına Türkiye’yi alırlar diye düşünüyoruz. Mutlaka başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tanıtım açısından iyi bir fırsat” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:30
  1. sergi
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