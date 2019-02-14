Bakan Ersoy’dan hayatını kaybeden işçinin ailesine taziye telefonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Yeni Müze Kompleksi’nde restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi Halil Bilen’in ailesini arayarak sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Yeni Müze Kompleksi’nde restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi Halil Bilen’in ailesini arayarak sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.



Adana Yeni Müze Kompleksi’nin ikinci etabında devam eden restorasyon çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Tarihi tescilli yapılar arasında yer alan ve Zaman Tüneli olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanan G1 Blok’un güneyinde bulunan eski tuğla beden duvarının üst bölümünde yer alan kısmın yoğun yağış sebebiyle çökmesi sonucu, 1 işçi hayatını kaybetti. Mevcut yapının inşa edildiği dönemde tek sıra tuğladan yapılmış özgün duvarın, güçlendirme uygulaması esnasında çöktüğü kazada 4 işçi de yaralandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden işçi Halil Bilen’in ailesini arayarak sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Ersoy, tedavisi devam eden yaralılara da acil şifalar diledi.

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