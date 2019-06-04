Bakan Ersoy’dan bayram mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı şöyle:

“Merhamet, bağışlama, bereket ve kurtuluş ayı Ramazan’ı, milletçe en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bu mübarek ayın gönlümüzde yeşerttiği paylaşma, yardımlaşma ve birlik-beraberlik duygularının verdiği huzurla, Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Bayramımızın, ülkemizde ve tüm dünyada huzur içinde yaşanmasını diliyor, milletimiz ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”