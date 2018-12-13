Bakan Ersoy'dan başsağlığı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı13 Aralık 2018 Perşembe 10:09
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Ersoy, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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