Bakan Ersoy'dan anma mesajları

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncular Hulusi Kentmen ve Savaş Dinçel, besteci Nazife Güran ile Türk halk müzigi sanatçısı Kamil Sönmez'in vefat yıl dönümleri dolayısıyla anma mesajları yayımladı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından da paylaştığı anma mesajında, Hulusi Kentmen'in hayat verdiği karakterlerle herkesin gönlünde ayrıcalıklı bir yer edindiğini, tatlı sert baba rolleriyle bir dönemin Türk sinemasına damgasını vurduğunu belirtti.

Kore Marşı'nın da bestecisi olan Nazife Güran'ın, Türkiye'yi dünya çapında temsil ettiğini vurgulayan Ersoy, Güran'ın Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük bestecilerden biri olduğuna işaret etti.

Ersoy, "Türk halk müziğinin özellikle de Karadeniz türkülerinin unutulmaz ismi" olarak nitelediği Kamil Sönmez'in sesi, oyunculuğu ve renkli kişiliğiyle halkın gönlünde özel bir yeri bulunduğuna dikkati çekti.

Oyuncu, yönetmen ve karikatürist Savaş Dinçel'in unutulmaz karakterler canlandırdığını belirten Ersoy, Dinçel'in hafızalarda hoş hatıralar bıraktığını kaydetti.

Bakan Ersoy, Kentmen, Güran, Sönmez ve Dinçel'i vefat yıl dönemlerinde rahmetle andı.







