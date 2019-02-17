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Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan şehzadeler şehri Amasya’da tarihi Yalıboyu’nda dolaştı.

17 Şubat 2019 Pazar 22:34
Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan şehzadeler şehri Amasya’da tarihi Yalıboyu’nda dolaştı.


Akşam saatlerinde geldiği şehirde Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile birlikte Yeşilırmak’ın kıyısında gezen Bakan Ersoy, UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan şehirde Osmanlı döneminden kalma konaklarla Harşena Dağı ve kral kaya mezarlarının ışıklandırıldığı tarihi kentteki çalışmalar konusunda bilgiler aldı.


Başkan Özdemir, Ersoy’a ırmak kıyısına konulduğu günlerde haberlere konu olan selfieci şehzade heykeliyle ilgili bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:34
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