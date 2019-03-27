0553 313 94 23

Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi için kapasitemizi büyütüyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Kaçakçılık Bölümünü, Kaçakçılık Daire Başkanlığına dönüştürerek hem kapasitesini hem de çalışan sayısını artıracağız” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:36
Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi için kapasitemizi büyütüyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına kaçırılan kültürel varlıklarla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Kaçakçılık Bölümünü, Kaçakçılık Daire Başkanlığına dönüştürerek hem kapasitesini hem de çalışan sayısını artıracağız” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efeler ilçesinde bulunan ve bünyesinde barındırdığı “Üçgözler” ile kentin en önemli simgelerinden olan Tralleis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy’a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Milletvekilleri, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile daire müdürleri eşlik etti. Bakan Ersoy, Tralleis’te yapılan kazı çalışmaları hakkında kazı başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurettin Öztürk’ten bilgi aldı. Vali Köşger de Aydın’ın simgesi olan ‘Üçgözler’in güçlendirilmesi ve çevre düzenlemesi projesiyle ilgili Bakan Ersoy’a bilgi verdi.


Tralleis Antik Kenti’nin geniş bir alana sahip olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, “Tralleis, zamanında 150 bin kadar nüfusa hitap ediyormuş. Bu seneyi kaçırdılar, yetiştiremediler ama önümüzdeki sene dosyalarını tamamlıyorlar. Tralleis, 12 aylık kazı alanı programına dahil edilecek. Önümüzdeki yıl 40 projeyi programa dahil etmek istiyoruz. Bu projelerden birisi de Tralleis olacak. Bende gelip Tralleis’i yerine görmek istedim. Bunlar büyük kazı bölgeleri, gişeli ziyaretçi sınıfına alabilmemiz için daha da hızlandırmamız lazım. Bu ekosistemin oluşturulması ve kendi kazı maliyetini çıkarması açısından da önemli. İlk başta kaynağı biz oluşturuyoruz, daha sonra gişe gelirleriyle kazı alanları kendi maliyeti kendi çıkaracak hale geliyor. Özümüzdeki yıl, bu yılın açığını kapatmak için yoğun bir kazı çalışması planlama yapacağız. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen Tralleis Antik Kenti kazıları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne devredilecek. Hocamızı buraya transfer ediyoruz. Buradaki üniversiteye devredilmesiyle birlikte kazı çalışması 12 aylık kazı projesinde yer almış olacak” diye konuştu.



“Kaçakçılıkla mücadele kapsamını genişletiyoruz”


Tralleis’te çıkarılan ve yurt dışına kaçırılarak Kopenhag Müzesi’nde sergilenen tarihteki ilk notanın geri getirilme süresi sorulan Bakan Ersoy, şu cevabı verdi:


“Biz, bu konuyu Kaçakçılık Dairesi Bölümümüz ile takip ediyoruz. Takip ettiğimiz çok fazla dosya var. Bu konuda biz bir karar aldık. Kaçakçılık Bölümünü, Kaçakçılık Daire Başkanlığına dönüştürerek hem kapasitesini hem de çalışan sayısını artıracağız. Hem daha fazla dosya takip etmek hem de takip ettiğimiz dosyaları hızlandırmak istiyoruz. Hocam, bu konuyla ilgili dosyayı tamamlar tamamlamaz çalışmalarımızı hızlandıracağız.”


Tralleis Antik Kenti kazı alanında bulunan er eğitim taburunun taşınması konusunda gerekli işlemlerin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, İçişleri Bakanlığı’nın bu bölgede jandarma bölgesinin küçülmesi yönünde bir projenin olduğunu ve kendilerinin de işlemin hızlanması için gerekli müracaatları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:36
  1. kültür
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Antalya'da kamyon ile otomobil..
    2. Demirörs ve Karakaya tahliye oldu
    3. Binali Yıldırım öğrencilerle problem..
    4. Gözleme yaparken evin çatısını yaktı
    5. Iğdır Devlet Hastanesi “Mesai Dışı..
    6. Bakan Pekcan, Cumhur İttifakı’nın..
    7. Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı
    8. "Trump'ın karanlık imzası hükümsüzdür"
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da
    10. Jandarmadan eş zamanlı kaçak akaryakıt..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Halk..
    12. Kağıthane'de ilginç kaza: Merdivenleri..
    13. "Hep bir karanlık el, milli ve yerli..
    14. AK Parti'nin Uşak mitingi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz..
    16. “Yenişehirli’nin derdine derman olmaya..
    17. Bakan Ersoy: “Yurt dışına kaçırılan..
    18. Gaziantep'te akü hırsızları suçüstü..
    19. "Gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi..
    20. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    21. Erdoğan: "AK Parti'nin gölgesinde..
    22. Yerel seçim sonuçları 2014 hangi parti..
    23. ÖYP Araştırma Görevlileri..
    24. Bakan Varank, Avcılar ve Beylikdüzü..
    25. Büyükelçi Christian Berger’den Golan..
    26. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    27. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    28. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    29. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    30. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek