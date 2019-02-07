Bakan Ersoy ve Selçuk'tan RTÜK'e ziyaret

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ana akım medyanın aile yapısı ve çocuklar üzerindeki etkileriyle toplum yararını gözeten yayınlara yönelik çalışmaları ele aldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in ev sahipliğinde Üst Kurul binasında yapılan toplantıya, Bakan Selçuk ve Ersoy'un yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen ile RTÜK ve Bakanlık bürokratları da katıldı.

Ana akım medyanın aile yapısı ve çocuklar üzerindeki etkileriyle toplum yararını gözeten yayınlara yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, kamu spotlarının niteliğinin arttırılarak izlenme oranlarının yükseltilmesi, kadına yönelik şiddetle çocuk istismarlarının azaltılmasına yönelik adımlar da ele alındı.



Toplantıda reyting oranlarını arttırmak için dizi ve programlarda yer verilen, zararlı etkiler oluşturan unsurların, yayıncılar, yapımcılar ve senaristler tarafından da incelenmesi ve bu unsurların önüne geçilmesi gerekliliği hakkında fikir birliğine varıldı.

- Ailenin korunması için ortak proje önerisi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak aile kurumunu koruma misyonları bulunduğunu vurgulayarak, "Aile dostu programların yaygınlaştırılması için RTÜK ile ortak projeler üretilmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

Selçuk, aile dostu dizilerin yaygınlaşması için düzenlemeler yapılması gerektiğini de dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise gelişen iletişim teknolojilerinin kültür algısını küreselleştirdiğine dikkati çekerek, özellikle dijital medyanın gençler ve çocuklar üzerinde etkisini arttırdığını vurguladı.

Ana akım medyanın, toplumsal değerlere yön verme gücünü halen elinde bulundurduğuna işaret eden Ersoy, "Aile yapısını korumaya yönelik programlar ve diziler desteklenmeli. Bu noktada farklı yöntemlerin uygulamaya konması için de çalışmalar başlatılmalı." dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, toplumun yapı taşı olan ailenin ve çocukların korunması için medyanın etkin rolünün bilinciyle, yeni çalışmaların hayata geçirileceğini dile getirdi.