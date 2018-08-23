Bakan Ersoy: Üzülerek okudum, bundan sonra izin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatil beldelerindeki fırsatçılara dair açıklama yaptı. Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

BUNDAN SONRA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.