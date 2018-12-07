Bakan Ersoy usta isimleri unutmadı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta romancı Reşat Nuri Güntekin, ressam Abidin_Dino">Abidin Dino ile kukla ve gölge oyunu sanatçısı Mehmet Muhittin Sevilen'i vefat yıl dönümlerinde andı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1993'te vefat eden Abidin_Dino">Abidin Dino'nun resimden sinemaya, mizahtan edebiyata Türk sanatına yeni ufuklar açtığını vurgulayarak, "Gerek yurt içinde gerekse dışında adından takdirle bahsettiren ülkemizin yetiştirdiği çok değerli isimlerden Abidin_Dino">Abidin Dino'yu vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Geleneksel temaşa sanatının önemli kollarından Türk kukla ve gölge oyununun yaşatılmasında çok değerli hizmetleri olan Mehmet Muhittin Sevilen'in 1974'te yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ersoy, "Hayali Küçük Ali" adıyla da tanının Sevilen'i rahmetle andığını kaydetti.

Bakan Ersoy, 1956'da yaşama veda eden Reşat Nuri Güntekin'le ilgili de şu mesajı paylaştı:

"Dilde yalınlığı eserlerinde uygulayan en önemli romancılarımızdan Reşat Nuri Güntekin, romanları kadar oyun ve öyküleriyle de genç cumhuriyetin yazın dünyasına önemli katkılarda bulundu. Vefatının yıl dönümünde büyük ustayı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."