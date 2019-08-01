0553 313 94 23

Bakan Ersoy, Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışını yapacak

Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirilecek

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
Bakan Ersoy, Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışını yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos'ta tarihi Bodrum Kalesi'nde, dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" eseri ile başlayacak. Festivalin açılışı Bakan Ersoy, tarafından gerçekleştirilecek. Ersoy, açılışını gerçekleştireceği festivalde, Frida eserini de izleyecek.

Özgür Adam İnanç'ın reji ve koreografisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri "Frida", küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan Frida Kahlo'nun hayatını anlatıyor.

Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde sahnelenecek eserin dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstleniyor.

Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemlerini ise Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selgan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Çalışlar, Pınar Humar, Polen Gezmiş, Tugay Ak, İsmail Şereflioğlu, Ketevan Chkhikvadze ve Hasan Akyol rol alıyor.

Frida, 3 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde saat 21.30'da seyircisiyle bulaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
  1. 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali
  2. festival
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz iddiası açıklaması
    1. MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz..
    2. Ruhani'den ABD'nin Zarif yaptırımına..
    3. Çocuklarla iletişimde “Sevgi ve ben..
    4. "Katil Fırat" cümlesi etkiledi, 62..
    5. Ege’nin organik meyve sebze..
    6. En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli..
    7. "Madalya için değil bayrak aşkı için..
    8. Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü
    9. Servet, altına giden yolu gösterecek
    10. Tarım işçisi göçmenleri taşıyan..
    11. Türk F-35 pilotları geri dönüyor
    12. Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi
    13. Voleybolda kadın milliler olimpiyat..
    14. İHL'de yelpaze genişliyor! Bu dönemde...
    15. Emekliler, Mezitli Emekli Evinin..
    16. Emekli askerin beylik tabancasıyla..
    17. Teşkilatçı, adaletli ve kahraman..
    18. Askeri törende patlama! 25 kişi öldü
    19. İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi..
    20. Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat..
    21. Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla..
    22. Türk edebiyatı, dünya gençlerine..
    23. Putin'den orduya talimat: Söndürün
    24. Belek'te 70 bin carettanın denizle..
    25. Avrupa liglerinde naklen yayın geliri..
    26. Barınaktaki pitbullar..
    27. "Hayati tehlikesi olan hiçbir..
    28. Türkiye'nin ilk İslam ekonomisi..
    29. TCMB'den repo ihalesi
    30. Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'