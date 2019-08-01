Bakan Ersoy, Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışını yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos'ta tarihi Bodrum Kalesi'nde, dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" eseri ile başlayacak. Festivalin açılışı Bakan Ersoy, tarafından gerçekleştirilecek. Ersoy, açılışını gerçekleştireceği festivalde, Frida eserini de izleyecek.

Özgür Adam İnanç'ın reji ve koreografisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri "Frida", küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan Frida Kahlo'nun hayatını anlatıyor.



Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde sahnelenecek eserin dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstleniyor.



Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemlerini ise Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selgan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Çalışlar, Pınar Humar, Polen Gezmiş, Tugay Ak, İsmail Şereflioğlu, Ketevan Chkhikvadze ve Hasan Akyol rol alıyor.

Frida, 3 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde saat 21.30'da seyircisiyle bulaşacak.