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Bakan Ersoy: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak gerektiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi.

26 Mart 2019 Salı 23:01
Bakan Ersoy: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak gerektiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi. Bu bağlamda da sizin içinizden biri, turizm sektöründen biri Turizm Bakanı olarak göreve getirildi.” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris’e geldi. İlk olarak esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Marmaris Kalesi’ni ve kalede bulunan müzeyi gezdi. Akşam saatlerinde ise Siteler Mahallesi’nde bulunan Club Turban Yazıcı Oteli’nde hizmete giren, ilçedeki ilk termal tesisi hizmete açtı. Daha sonra aynı otelde gerçekleşen ‘Turizm Sektör Buluşması’na’ katıldı. Burada turizmcilere seslenen Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Turizm sektörünün ülke tarihinde ilk kez ‘stratejik sektör’ olarak kabul edildiğini belirten Ersoy, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi. Bu bağlamda da sizin içinizden biri, turizm sektöründen biri Turizm Bakanı olarak göreve getirildi. Kabinede olsun yönetimde olsun turizm ile ilgili sorunları ve yasal düzenleme ile ilgili sorunları dile getirdiğimizde öncelikli olarak görüşülüp yasalaştırılıyor. Getirdiğimiz çözüm önerileri çözüme bağlanıyor. Bu açıdan çok tarihi bir döneme girdik. Türkiye’nin turizm ile gelişeceğe düşüncesi hakimken bütün Türkiye’de hakimken, bu fırsatı kaçırmadan turizm açısından yapılması gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. İlk kez böyle bir inanç doğdu. Sürdürülebilir bir şekilde turizmi hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.



“Hedeflerimize ulaşmak için turizmi 81 vilayete yaymamız gerekiyor”


Turizm sektörü olarak hedef büyüttüklerini dile getiren Bakan Ersoy, “Turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olduktan sonra bize de düşen hedefleri büyütmekti. Ne yaptık 50 milyonluk turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan gelir hedefini de 70 milyar dolara taşıdık. Bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle turizmi Türkiye’nin 81 vilayetine yaymamız gerekiyor. Oralardaki turizm potansiyellerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Marmaris gibi turizmin klasik olduğu yerlerde bizim hedeflerimiz başka. Bizim hedefimiz burada turizm oluşturmak değil, zaten oluşturulmuş bir turizm potansiyeliniz var. Turizmde üç hedefimiz var. Bir, nicelikli turistin yanına nitelikli turisti de eklememiz lazım. İkinci hedefimiz Marmaris’te turizm sezonunu uzatmak, 12 aya yaymak. Üçüncü hedefimiz, turisti otelden çıkarıp merkeze indirmemiz lazım. Geliştireceğimiz projelerle turisti merkeze indirmemiz lazım. Merkezde esnafımızda, taksicimiz de yararlanmalı, tarlasında ürün üreten çiftçi de yararlanmalı.” şeklinde konuştu.



Bakan Ersoy’un Marmaris ziyaretine AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:01
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