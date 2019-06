Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok kısa süre içinde Müze Kart'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacaklarını belirterek, "Böylelikle hem İstanbullunun hem tüm Türk vatandaşlarının çok ucuz ve avantajlı şekilde, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerinden değil İBB müzelerinden de aynı şartlarda yararlanmasını sağlayacağız." dedi.

İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından Tekfur Sarayı Müzesi'nde düzenlenen İstanbul Craft Week'i ziyaret eden Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İBB'nin koordineli çalışmasının sonuç almak açısından önemli olduğunu söyledi.

İBB ile iş birliğinden memnun olduklarını anlatan Ersoy, "Bunu geliştirmek ve desteklemek istiyoruz. Sadece bakanlığın açtığı müzeler için değil. İstanbul'un her yeri doğal müze biliyorsunuz. Açık hava müzesi aynı zamanda. Her yerinden tarih, her yerinden eser fışkırıyor. Bunların tabii müzelerde sergilenmesi ve bu yatırımların yapılması çok önemli." diye konuştu.

Bakan Ersoy, İBB'nin kendi bütçesiyle de bazı müzelerin restorasyonuna katkıda bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bazı müzelerin veya restorasyonların sorumluluklarını İBB alıyor. Bu bağlamda İBB birçok müzeyi de kendi açmaya başladı. Bir projemiz daha var. Büyükşehir ile görüşüyoruz. İnşallah çok kısa süre içinde Müze Kart'ın İBB'ye ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacağız. Böylelikle hem İstanbullunun hem tüm Türk vatandaşlarının çok ucuz ve avantajlı şekilde, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerinden değil İBB müzelerinden de aynı şartlarda yararlanmasını sağlayacağız. İnşallah bu uygulama başarılı olduktan sonra da diğer büyük şehirlere bu uygulamayı yaymak istiyoruz."

Ersoy, bir dönem çini üretimlerinin yapıldığı müzeye ve müzenin arkeolojik kazılarında bulunarak sergilenen cam ve çini eşyalara ilişkin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı ile Prof. Dr. Sümer Atasoy ve Filiz Yenişehirlioğlu'ndan detaylı bilgi aldı.

- "Belediyelerle çalışmaları daha hızlı gerçekleştirebiliriz"

Daha sonra henüz restorasyonu tamamlanmamış Anemas Zindanları'na da giderek incelemelerde bulunan Ersoy, özellikle tarihi yapılara ilgi gösterilerek, restorasyon çalışmalarına katkıda bulunulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ersoy, her şeyin bakanlıktan beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "En önemli görev, burada yol ortağımız olacak birim olan belediyelerin. Belediyelerle birlikte bu çalışmaları daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Sonuçta ilin yönetiminden belediye sorumlu olduğu için tescilli binaların, tarihi yapıların ve turizm cazibe noktalarının, belediyeyle birlikte bakanlığımızın görüşleri alınarak geliştirilmesi en doğru yöntem. Biz bunun ikinci aşamasını da geliştireceğiz belediyeyle birlikte. Bunların ziyaretçilere sunum aşamasında da tek kartlı Müze Kart sistemini belediye müzelerinde de daha da geliştirmiş olacağız." diye konuştu.

Türkiye'de turizm anlamında İstanbul'un marka şehir olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye'deki marka şehirlerin sayısını arttırmak istediklerini, bu bakımdan da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belediyelerle yaptığı iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, kültür, sanat, tarih ve arkeoloji dahil yapılacak tüm çalışmaların sayısı arttıkça İstanbul'un marka değerinin de artacağını ifade ederek, "İstanbul çok önemli. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri yani her 3 turistten biri İstanbul'a geliyor. Buradan da Marmara Bölgesi ile yakın bölgelere dağılıyor. Dünyanın en büyük havalimanının da İstanbul'da açılmış olmasıyla, potansiyeli çok daha arttı. Artık erişim çok kolay. Dünyanın birçok noktasından hatta dünyanın en çok noktasından direkt sefer düzenleyen havalimanı olma özelliğini de düşünecek olursak, bizim için turizm açısından çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Açıkçası 2023 hedeflerimize ulaşmamızda da en iyi, en etkili silahlarımızdan biri olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Müzelerden elde ettiğimiz gelirler artıyor"

Yabancı turistin müze ziyaretlerine de değinen Ersoy, "Geçen sene çok ciddi artış yakalamıştık. Bu sene de yine yüzde 20, yüzde 30 bandında artış hedefliyoruz müze ziyaretçi sayılarında. Hem müze ziyaretçi sayıları hem tüm müzelerden elde ettiğimiz gelirler artıyor. Bu bağlamda, müzelerimize daha çok yatırım yapma şansımız oluyor." dedi.

Bakan Ersoy, bu yıl 1 Haziran'ı hedef olarak belirleyip müzeler için ciddi bir tadilat bütçesi ayırdıklarına dikkati çekerek, "Çünkü bizim nitelikli turisti ve turizm gelirlerini arttırmamız için konaklama dışı harcaması yüksek gelir grubu yüksek turistleri hedeflememiz lazım. Konaklama dışında keyifle harcama yapacakları ortamlar yaratmamız lazım. Müzeler de bunların başında geliyor. İnşallah belediyelerimizle beraber bu olanakları arttırarak potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyareti sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.