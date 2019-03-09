Bakan Ersoy, Sümela Manastırı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Birinci etabı başarılı şekilde tamamlamak üzereyiz. 18 Mayıs 2019'da Dünya Müzeler Günü'nde birinci etabını ziyaretçiye açıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Trabzon Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Ersoy, Vali İsmail Ustaoğlu'ndan kentteki turizm faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ustaoğlu, ziyaret anısına Ersoy'a gümüş telkariden hazırlanan ibrik hediye etti.

Ersoy, daha sonra kentteki bir otelde organize edilen toplantıda, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

- Sümela Manastırı'nda inceleme

Bakan Ersoy, Maçka ilçesinde restorasyonu süren Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, eylül ayındaki ziyaretleri sırasında Sümela Manastırı'nın açılışını hızlandırmak için yeni bir programa geçme kararı aldıklarını belirterek, "İki etaba böldük daha erken açabilmek için. Birinci etabı başarılı şekilde tamamlamak üzereyiz. 18 Mayıs 2019'da Dünya Müzeler Günü'nde birinci etabını ziyaretçiye açıyoruz." diye konuştu.

Bugün çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Toplantı sonucunda ikinci etabın da hızlanması için yapılması gerekenler konusunda mutabakata vardık. 2020'nin sezon sonunu bulacaktı, ikinci etabın açılışı, onu da erkene çekerek 18 Mayıs 2020'ye yetiştirme kararı aldık. Taşeronlarımızla da gerekli görüşmeleri, düzenlemeleri yaptık. Finansal desteği vererek inşallah Sümela Manastırı'nın kalan kısmını da ikinci etabı yetiştireceğiz."

- "Ayasofya'nın restorasyonu hızlandırıldı"

Ersoy, Trabzon'daki Ayasofya Müzesi'nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz orada bir restorasyon çalışmasına başladı, o da 2020'nin sonunu bulacak bir restorasyon çalışmasıydı. Orada da 2020 sezonunu kaçırmamak için hızlandırma programına bugün aldık. Vakıflar Genel Müdürümüzle de konuştuk, taşeron firmayla da konuştuk, ek finansman da sağlayarak hızlandırılacak ve Ayasofya'nın da 18 Mayıs 2020'de yani sezon başında restorasyonu tamamlanarak, hizmete açılmış olacak."

Bakan Ersoy'a ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.