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Bakan Ersoy, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü

17 Şubat 2019 Pazar 18:24
Bakan Ersoy, STK temsilcileriyle bir araya geldi

SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

Çeşitli ziyaret ve açılışlar dolayısıyla kente gelen Bakan Ersoy, turizm merkezi Akliman bölgesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, Sinop'un doğal ve kültürel değerlerinin doğru şekilde turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Ersoy, kentte geçen yıl 175 bin kişinin konakladığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Çünkü Sinop doğal güzelliği ve insan yapısıyla bundan daha çok turist sayısına ulaşabilecek kapasitede. Burada yapılması gereken sadece var olan potansiyeli doğru planlamak. Sayın Valimiz ve vekilimizle görüştük. Bazı çözülmesi gereken sorunlar var. Bunlarla ilgili adımlar atacağız." diye konuştu.

AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü'nün de kent için güzel projeler düşündüğünü ifade eden Ersoy, Bakanlık olarak söz konusu projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:24
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Sinop
  3. Turizm

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