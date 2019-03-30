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Bakan Ersoy "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Kızılcahamam jeotermal konusunda ön plana çıkarak, bunu doğasıyla birleştirdiği zaman güzel bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam ile birlikte Ankara'nın da turizm gelirlerini dolaylı bir şekilde artırmış olacağız"

30 Mart 2019 Cumartesi 17:10
Bakan Ersoy "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kızılcahamam jeotermal konusunda ön plana çıkarak, bunu doğasıyla birleştirdiği zaman güzel bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam ile birlikte Ankara'nın da turizm gelirlerini dolaylı bir şekilde artmış olacağız." dedi.

Bakan Ersoy, AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, teşkilat mensuplarınca düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar'dan ilçe hakkında bilgi alan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, turizm gelirlerini 81 ile yaymak için çalışma başlattıklarını, Kızılcahamam'ın Ankara açısından önemli bir nokta olduğunu söyledi.

"Kızılcahamam'ın kendine has değerleri var. O değerleri ön plana çıkararak, turizmi nasıl artırırız, turizmden aldığımız gelirleri nasıl artırırız, onunla ilgili çalışma yapıyoruz." diyen Ersoy, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ile konuya ilişkin toplantı yaptıklarını belirtti.

Kızılcahamam'da mevcut otellerin ve bölge halkının yararlanabileceği çamur havuzlarıyla ilgili çalışma yürüteceklerini ifade eden Ersoy, çamur havuzları ve aqua parkların Kızılcahamam'ın tatil sezonunu uzatmak ve sezonda yoğun talep alması için önemli bir proje olduğunu ve Başkan Acar'ı bunun için destekleyeceklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam'da jeopark durakları var. Bir çalışma yapılmış zaten. İlave durakların da restorasyonu ve turizme kazandırılması noktasında mevcut projeyi destekleyeceğiz. Başkan bana gelecek zaten seçimlerden sonra. Yoğun bir şekilde projeleri tekrar gözden geçirerek, başta bu saydığım projeler olmak üzere ki bunların içinde kongre merkezi ve kütüphane var. 'Her il ve her ilçeye kütüphane' sloganımızla bunu rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Belediye ile ortak bir şekilde yapıp, belediyeye işletmesine verebileceğimiz bir şekilde bu projeyi de en kısa sürede hayata geçireceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Kızılcahamam jeotermal konusunda ön plana çıkarak, bunu doğasıyla birleştirdiği zaman güzel bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam ile birlikte Ankara'nın da turizm gelirlerini dolaylı bir şekilde artmış olacağız. İnşallah turizminizle daha çok anılan bir ilçe olursunuz."

Ersoy, konuşmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve partililerle ilçe merkezinden Soğuksu Milli Parkı'na kadar yürüdü ve karşılaştığı vatandaşlara karanfil dağıttı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:10
  1. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. AK Parti Kızılcahamam seçim bürosu

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