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Bakan Ersoy şehit ailesini ziyaret etti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı'da şehit olan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın ailesini ziyarette bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 15:16
Bakan Ersoy şehit ailesini ziyaret etti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAİ) önünde şehit olan muhtar Ali Anar'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Kahramankazan'da 15 Temmuz şehidi Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti. Ersoy daha sonra Anar'ın Ahi Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek şehidin eşi Nuray Anar ve 6 çocuğu ile görüştü.

Ersoy, Nuray Anar'a sabırlar dileyerek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Güçlü olmak gerekiyor. Bu jeopolitik ortamda yaşıyorsak, güçlü olmamız lazım" diye konuştu.

Her zaman destek olmaya, sıkıntılarında yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Ersoy, "Önemli olan tanka, tüfeğe karşı çıplak elle dik durabilmek ve o cesareti gösterebilmek. Bizler siz şehit ailelerinin her zaman yanınızdayız" dedi.

"Devletimiz, bizi kimseye muhtaç etmedi"

Nuray Anar ise 3 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından büyük bir özlem içinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Eşini kaybettikten sonra dünyasının yıkıldığını belirten Nuray Anar, şöyle devam etti:

"Rabbime hamdolsun, eşimi en güzel makamına aldı. Rabbim bize 6 evlat verdi. '35 yaşında 6 çocuk sahibi olmuş ve şehitlik makamı vermiş' dedim. Ondan sonra dedim ki 'Rabbim bana güç kuvvet ver. Ali'min 6 emaneti var.' Allah'ın izniyle Rabbim hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Kadın olarak çok zor. Her gün eşimi arıyorum. Ama devletimiz, bizi kimseye muhtaç etmedi. Benim çocuklarımın yediği her lokma devletimin sayesinde. Devletimizin birliğini, dirliğini kimse bozmasın. Kötülere de fırsat vermesin. Benim eşim bizi çok seviyordu ama bizi bırakıp, vatanı için gitti."

Bakan Ersoy'a ziyarette AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve bakanlık bürokratları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:16
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. Akıncı
  4. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAİ)
  5. Kahramankazan
  6. Ali Anar
  7. 15 Temmuz şehidi Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar

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