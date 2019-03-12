Bakan Ersoy Sanat Sokağınnda

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağını gezdi.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki geziye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve kalabalık bir heyet katıldı.

Bakan Ersoy burada, Asya ve Avrupa’nın En Büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi ile Malatya Kültür Evi’ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisindeki makine ve ekipmanları bakımından Asya ve Avrupa’nın En Büyük Fotoğraf Makinesi Müzesini gezerek müze hakkında bilgiler aldı.

Gezi sırasında Bakan Ersoy’ya bilgiler veren Başkan Polat, “Malatya’nın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmalarımız içerisinde kuruluşunda Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinesi müzesi iken yapılan proje ile bir adım daha atmak suretiyle Asya ve Avrupa’nın En Büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi haline dönüştürdük. Bir sonraki adımı Dünyanın en büyüğü olması. Müzemiz büyük beğeni ve ilgi görüyor. Fotoğraf Makinesi müzemizin muhakkak görülmesi gerektiğine inanıyorum. 1876 yılından günümüze kadar üretimi yapılan 2023 adet fotoğraf makinesi ile aksesuarı bu müzemizde sergilenmektedir. Ayrıca sanat adası olarak adlandırdığımız sokağımızda oyuncak müzemiz, sanat galerimiz, kitap cafe, gençlik merkezi, alışveriş alanları ile hemşehrilerimizin uğrak yeri.Yine sokağımızda bulunan Kültür Evinde Malatya’nın tarihini kültürünü yaşatmanın gayretindeyiz” diye konuştu.