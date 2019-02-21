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Bakan Ersoy: "RTÜK ile ilgili oluşmuş algıyı değiştirmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK Medya Buluşmaları” kapsamında medya temsilcileri ile bir araya geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:19
Bakan Ersoy: "RTÜK ile ilgili oluşmuş algıyı değiştirmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK Medya Buluşmaları” kapsamında medya temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlık yetkilileri ile kurul üyelerinin de bulunduğu toplantıda, yayıncılıkta karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.


“RTÜK Medya Buluşmaları”, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in katılımıyla İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başladı. “Yayıncılığın Geleceği ve RTÜK” gündemiyle iki oturum halinde gerçekleşen toplantıya, medya temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkilileri ve kurul üyeleri de yer aldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kurumlar arası iş birliğinin ve iletişimin artırılması gerektiğine dikkat çekti.


Bakan Ersoy, "Yetkililerimiz ve RTÜK üyelerimiz ile birlikte sizlerin sorunlarını dinlemek için bir aradayız. RTÜK ile ilgili oluşmuş algıyı değiştirmek istiyoruz. RTÜK sadece bir denetim mekanizması değil. Hem RTÜK hem de Bakanlık olarak bizler, sizlerin temsilcileriyiz. Bu çalıştay sonunda yaptığımız değerlendirmede, sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözmek için gerekli adımları atacağız" dedi.


RTÜK Başkanı Şahin de, görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesine, ifade ve haber alma özgürlük alanının geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda yayın kuruluşlarının temsilcileri ile iş birliği içinde olunacağının altını çizdi.


Şahin, "Medya alanında yürütülecek tüm faaliyetlerde sizlerle yapacağımız fikir alışverişine önem veriyoruz. Düzenleyici ve denetleyici misyonumuzun yanı sıra, sektörün önünü açan ve sektöre yenilikler kazandıran bir anlayış içinde olacağız" ifadelerini kullandı.


Toplantıya katılan medya temsilcileri, Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin’e sektörde yaşanan sorunları iletmekle birlikte Türkiye’de yayıncılığın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de sunma imkanı buldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:19
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