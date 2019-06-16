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Bakan Ersoy Romanları dinledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Roman sanatçılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 'misafir sanatçı' unvanı kapsamında ve ayrıca Roman sanatçılara ustalık belgesi verilmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapacağız"

16 Haziran 2019 Pazar 22:40
Bakan Ersoy Romanları dinledi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Roman sanatçılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 'misafir sanatçı' unvanı kapsamında ve ayrıca Roman sanatçılara ustalık belgesi verilmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, İstanbul'da düzenlenen basına kapalı sohbet toplantısında, Roman vatandaşların mesleki ve toplumsal beklentilerini dinledi.

Vatandaşlar, sosyal güvencelerinin bulunmadığını ve düzenli gelire sahip olmadıklarını belirterek, Roman Müzisyen ve Sanatkarlar Federasyonu gibi çatılar altında örgütlenmelerine karşın, bu sivil toplum kuruluşların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamadığını aktardı.

Ersoy, Romanların talepleri konusunda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Roman sanatçılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 'misafir sanatçı' unvanı kapsamında ve ayrıca Roman sanatçılara ustalık belgesi verilmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapacağız." bilgisini verdi.

Gençlere her daim önem verdiklerinin altını çizen Ersoy, çocukların müzikle eğitilerek güçlü birer birey olarak yetişmeleri için gerekli çalışmaları gündemlerine hızla alacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da katıldı.




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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 22:40
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Roman Vatandaşlar

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