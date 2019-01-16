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Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde eşi Pervin Ersoy ile öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:18
Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne katıldı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan "Müzede Selfie Günü" gelenek haline geldi.

Bakanlığa bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde tüm dünyayla eş zamanlı etkinlikler düzenlenirken, Bakan Ersoy da eşi ile Cumhuriyet Müzesi’ni ziyaret etti.

Ersoy, eşiyle yaptığı öz çekimi sosyal medya hesaplarından, "Bu vesileyle müze gezmeyi seven herkesi, ülkemizin dört bir yanında kadim tarihimizin anlatıcıları olan müzelerimize davet etmek istiyoruz" notuyla paylaştı.

Bakan Ersoy, bu yıl açılışı yapılacak 13 müze ve 22 ören yeriyle 30 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

- Bloggerlar Topkapı, Ayasofya ve Arkeoloji müzelerinden paylaşımda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında sosyal medya fenomeni blogger, Instagrammer ve YouTuberlar da takipçileriyle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi’ni gezerek öz çekim yaptı.

#MüzedeSelfieGünü ve #MuseumSelfieDay etiketleriyle paylaşılan fotoğrafların sayısı günün ilk yarısında 15 bini aştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:18
  1. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

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