Bakan Ersoy, hortum felaketiyle ilgili bilgi aldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da etkili olan hortum felaketiyle ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bilgi aldı- Bakan Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere yarın Antalya'ya gidecek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da etkili olan hortum felaketiyle ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, turizmin başkenti kabul edilen Antalya'da şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortumun etkili olmasına ilişkin, Antalya Valisi Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'i arayarak bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Ersoy'un incelemelerde bulunmak üzere, yarın Antalya'ya gideceği bildirildi.

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