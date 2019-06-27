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Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu

Fatih Sultan Mehmet üniversitesi mezuniyet törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "En önemli şey dünyayı takip etmeniz.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:20
Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu

Fatih Sultan Mehmet üniversitesi mezuniyet törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "En önemli şey dünyayı takip etmeniz. Özellikle teknolojilerin ve teknolojik gelişmeleriniçinde olmanız. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin. Gelir odaklı değil, başarı odaklıbir kariyer planlaması yapın. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki başarının doğal sonucu ve ödülü zaten gelir olacaktır. Gelir kendiliğinden gelişecektir” dedi.


Bu yıl 6’ıncı mezunlarını veren Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Haliç Kongre Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla mezuniyet töreni düzenledi. Törene Bakan Ersoy’un yanı sıra, FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek, rektör Prof.Dr. M.Fatih ve öğrenciler katıldı. Bine yakın öğrencinin mezun olduğu programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ”Bu ülkenin geleceği sizlersiniz.Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında olsunteoride ve pratikte sizler için en iyi eğitim imkanını sunmakyani sizi hayata en donanımlı şekilde hazırlamakbizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmek ile sorumlusunuz.Çaba harcamadan emek vermeden zorluk çekmeden başarı gelmez. Başarısızlık dediğimiz bir kayıp değil, deneyimdir.Bütün bunlar başarının değerini oluşturur. En önemli şey dünyayı takip etmeniz. Güncel hakkında bilgi sahibi olmanız. Yaşam gustosunuzu daima geliştirmeniz. Özellikle teknolojilerin ve teknolojik gelişmeleriniçinde olmanız. Kendinizi daimageliştirmeniz. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin" şeklinde konuştu.



“Gelir odaklı değil, başarı odaklıbir kariyer planlaması yapın”


“Gelir odaklı değil, başarı odaklıbir kariyer planlaması yapın” diyen Bakan Ersoy, “Gelir odaklı değil, başarı odaklıbir kariyer planlaması yapın. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki başarının doğal sonucu ve ödülü zaten gelir olacaktır. Gelir kendiliğinden gelişecektir.Önemli olan sabırlı ve istikrarlı bir şekildehayat basamaklarını devamlı olarak yukarı doğru tırmanmak. Hiçbir zaman acele etmeyin acele etmeye gerek yok.Önemli olan devamlı olarak yukarı çıkmak . Merdivenleri ikişer üçer atlayarak çıkmak isterseniz hata yapabilirsinizyukarıdan düşme ihtimaliniz de var. o yüzden emin adımlarlasindirerek yavaş yavaş hayat merdivenlerini çıkın lütfen” diye konuştu.


Yurt dışından gelerek Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan öğrencilere seslenen Bakan Ersoy, “Yurt dışından gelip ülkemizde eğitimlerini tamamlayan gençlerimizden bir isteğim olacak. Şimdi mezun oluyorsunuz beraberinizde eğitimlerinizi ülkenize götürürken, Türkiye Cumhuriyeti olarak sizden ricamız burada edinmiş olduğunuz öğrenmiş olduğunuz Türkiye değerlerini Türk kültürünükendi ülkenize de götürmeniz. Oradaki insanlarınıza anlatmanız. Ülkeleriniz ve ülkemiz arasında bir köprü olmanız” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:20
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