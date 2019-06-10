0553 313 94 23

Bakan Ersoy: "Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
Bakan Ersoy: "Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir. Birlikte daha çok çalışacağız ve her zaman daha fazlası için hep beraber çalışacağız. Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır. Yabancı bir ülkede anadillerini kaybetmeye başlayan ya da çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek ilerleme gerçek bir başarı olmayacaktır. Bu ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sonrasında ise Türkçe diline merak duyanlara özellikle eğileceğiz. Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz" dedi.


Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare Toplantısı Kültür veTurizm Bakanı Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Programa Bakan Ersoy’un yanı sıraYunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk Başkanı Abdullah Eren, enstitü yetkilileri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan programprotokol konuşmalarıyla devam etti.



"Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz"


Yunus Emre Enstitüsü’nün çok geniş bir coğrafyada hizmet vermesinin bir başarı göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetim anlayışı değişmiş, devlet işlerinde önemli bir hıza kavuşulmuştur. Tüm devlet kurumlarında olduğu gibi bakanlığımız ve ilgili kurumlarda dabu yeni sürece uygun yapılanmaya gidilmiş, çalışmalarımız bu doğrultuda yürütülmeye başlanmıştır. Geleneksel değerlerimizi merkeze koyarak dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz. Yunus Emre Enstitüsü de bunun önemli bir parçası. Gönül coğrafyamızda bulunan 6 buçuk milyona yakın vatandaşımızda beklentisini boşa çıkarmayacağız. Milletimiz sizlerden Türk kültür ve sanatının her bir parçasınıtarihi değerlerimizi büyük bir titizlik ve itinayladünyayla paylaşmanızı bekliyor. Çünkü algı bilgi ile şekillenir siz bu bilginin önemli bir kaynağısınız. Kuruluşumuzdan bu yana 150 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiniz. 140 farklı ülkeden 4 bine yakın öğrenciye Türkiye’de Türkçe öğrenme imkanı sundunuz. ’Tercihim Türkçe’ projesini başlattınız. Bunlar büyük başarılar. Ancak ülkemiz ve milletimiz için çalışıyorsak yeterli diye bir kelime olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.



"Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir"


Yunus Emre Enstitüsü’nün önemli bir görevi üstlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Birlikte daha çok çalışacağız ve her zaman daha fazlası için hep beraber çalışacağız. Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır. Yabancı bir ülkede anadillerini kaybetmeye başlayan yada çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek ilerleme gerçek bir başarı olmayacaktır.Bu ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sonrasında ise Türkçe diline merak duyanlara özellikle eğileceğiz. Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir. Kültür merkezleri önem arz etmemektedir. Devlette bireysellik kabul edilemez. İş tanımları görev sınırlarıelbet olacak. Enstitümüzün gerçekleştirdiği faaliyetlerimizin özünü Türkiye ile dost ve Türkiye ile bağ kuran insan sayısını artırma çabası oluşturmaktadır. İnsan kazanmak her bir siyasi kazanımın üstündedir" diye konuştu.


10. İstişare ve Eğitim Toplantısı 10-13 Haziran arasında devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - İsrail siyaseti sil baştan
    1. ANALİZ - İsrail siyaseti sil baştan
    2. Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama:..
    3. Manisa'daki çiftlik cinayetinde 4..
    4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı
    5. Yerli turisti uğurlayan esnaf yabancı..
    6. Tuval üzerine Akrilik boya sergisi
    7. GESKON’dan Hayrettin Güngör’e ziyaret
    8. Prof. Dr. Maden: "Gözlerinizi..
    9. MSB: "Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi..
    10. "Tecavüzcü bu" diye bağırıp kaçtılar!..
    11. Sergen Yalçın transfer listesini..
    12. Başkan Palancıoğlu:“Yerelde Başlayan..
    13. Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçları
    14. PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma..
    15. ‘Okullu Tenisçiler Masa Tenisi..
    16. Jandarmadan çocuklara okul karnesinden..
    17. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    18. İl Genel Meclisi toplandı
    19. Okullar Arası Beyzbol Türkiye..
    20. Hava Modelciliği IMAC Kupası
    21. Büyükşehir’in Serik’te yol çalışmaları..
    22. 300 milyar dolarlık Kanada fırsatı
    23. Altın fiyatları
    24. Yunanistan Türk diplomatların..
    25. Beşiktaş’ta vatandaşlara ücretsiz göz..
    26. İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu..
    27. Bakan Ersoy: "Dünyayla rekabet..
    28. Varank’tan Boeing çıkışı
    29. Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev..
    30. Bayram tatilinde Bolu’dan 710 bin araç..
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."