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Bakan Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Fedakarlıkları ile gelenekselden moderne Türk tiyatrosunu var eden, zenginleştiren ve yücelten tüm sanatçıları; dekorundan kostümüne, ışığından müziğine, sahne arkasında adım adım tiyatronun büyüsünü inşa eden bütün çalışanları ayakta alkışlıyorum"- "Sanatçılarımızla istişare ederek, sanat için en uygun koşulları en ideal mekanlarla bir arada sunmanın gayreti içerisindeyiz"

27 Mart 2019 Çarşamba 10:11
Bakan Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fedakarlıkları ile gelenekselden moderne Türk tiyatrosunu var eden, zenginleştiren ve yücelten tüm sanatçıları; dekorundan kostümüne, ışığından müziğine, sahne arkasında adım adım tiyatronun büyüsünü inşa eden bütün çalışanları ayakta alkışlıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sanatın, değerlerin, fikirlerin, düşüncelerin en zarif hali, en etkileyici dışa vurumu ve insanın kendisini ifade edebilme arayışının nihai sonucu olduğunu belirten Ersoy, tiyatroyu ise "insanın sanat düşüncesindeki bütünlük anlayışı" olarak tanımladı.

Tiyatronun sanatların birlikteliğinden doğan özgün bir tarz olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Neyi nasıl anlatmak istiyorsanız, sahne sizi özgür kılar ve tiyatro perdesi insanın hayal gücüne açılır." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, tiyatronun öze tuttuğu aynayla toplumsal gelişimde ve değerlerin yaşatılmasında ciddi bir güç olduğunu, sınırları aşan etkisiyle kültürün tanıtılmasında en etkili araçlar arasında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, evrensel değerleri temel alarak, milli kültürümüzün üzerinde yükselen, farklılaşan ve yazarlarımızın kaleminden seçkin eserlerle zenginleşen Türk tiyatrosunun daha da gelişmesi ve güçlenmesi için aralıksız çalışmayı sürdürüyoruz. Sanatçılarımızla istişare ederek, sanat için en uygun koşulları en ideal mekanlarla bir arada sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sanatın ve sanatçının değeri konusunda toplumsal farkındalığı en üst noktaya taşımak sorumluluğuyla adımlarımızı atıyoruz.

Fedakarlıkları ile gelenekselden moderne Türk tiyatrosunu var eden, zenginleştiren ve yücelten tüm sanatçıları; dekorundan kostümüne, ışığından müziğine, sahne arkasında adım adım tiyatronun büyüsünü inşa eden bütün çalışanları ayakta alkışlıyorum. Gösterdiği ilgiyle, Devlet Tiyatrolarındaki oyunların kapalı gişe oynamasını sağlayan ve sanata verdiği değeri ortaya koyan aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun."



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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:11
  1. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü

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