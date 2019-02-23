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Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a gitti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’daki temaslarının ardından Doğu Ekspres treniyle Kars’a gitti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a gitti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’daki temaslarının ardından Doğu Ekspres treniyle Kars’a gitti.


Palandöken Kayak Merkezi’nde turizm temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Ersoy, toplantının ardından kayak merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Erzurum koridorun zaten bir parçası. Beşli bir koridorun parçası. Zaten kendi turizm oluşumları da var. Kayak ve kış turizmi konusunda. Ama biz bunu 12 aya yaymak ve çeşitlendirmek istiyoruz. Kültürel değerleri de var. Arkeolojik değerleri var. Bu kapsamda doğa ve termal turizm alt yapısı var. Bu kapsamda bir çalışma yapacağız. Turizm payını nasıl artırabiliriz. Çok ciddi bir potansiyeli var. Bununla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah planlarımızı kısa zamanda uygulamaya geçireceğiz" diye konuştu.


Bakan Ersoy’a Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Ersoy, Erzurum Garında Mehter Takımı ile karşılandı. Bir süre sohbet eden Bakan Ersoy’u Erzurum Valisi Okay Memiş uğurladı.


Bakan Ersoy’un Doğu Ekspresi’yle Kars’a hareketinden sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları Atatürk’ün Erzurum’a gelişini konu alan bir gösteri sundu.


Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, istasyon içerisinde bulunan TCDD Müzesini gezdi ve müze defterini imzaladı.


Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Emrah Keskin, "Biz bu sene Kültür Bakanımızın emriyle Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünde şehirlerdeki müze ve topluma açık tüm yerlerde buraların geliştirilmesi ve canlandırılması adına proje gerçekleştirdik. Kongre binasında özellikte garda Doğu Ekspresi’yle bağlantılı şehrimizi canlandırmak, toplumsal ve kültürel değerlendirmesine katkı sağlamak adına canlandırmalar yapıyoruz. Böyle bir gösteri hazırladık. Atatürk’ün Erzurum’a gelişini canlandırdık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
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