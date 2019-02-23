0553 313 94 23

Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile yolculuk yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğu Ekspresi" ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:49
Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile yolculuk yaptı

KARS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan Doğu Ekspresi'yle Erzurum'dan Kars'a yolculuk yaptı.

Ersoy, programlarının ardından Erzurum Garı'na geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından Ersoy, beraberindekilerle Ankara-Kars seferini yapan ve son 2 yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi'ne bindi. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk sonunda Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Ersoy, burada çiçeklerle karşılandı.

Ersoy'u Sarıkamış Garı'nda Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Murat Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile vatandaşlar karşıladı.

Bakan Ersoy, ilçede bazı programlara katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:49
  1. Doğu Ekspresi
  2. Kars
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel bakım
    1. Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel..
    2. Burnley Tottenham maçı son dakika..
    3. Kadın arkadaşını vurup, intihar etti
    4. Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar..
    5. Dani Alves'in evi soyuldu
    6. Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel..
    7. Voleybol: Efeler Ligi
    8. Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni..
    9. Krabük'te vahşet! Kediyi tüfekle..
    10. Erkan Sözeri’den hakemlere eleştiri
    11. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
    12. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
    13. Hesarek Kayak Festivali renkli..
    14. İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek..
    15. "Gerede suyu birkaç güne başkentte"
    16. "Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"
    17. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
    18. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu : 2..
    19. "Bazıları ittifakı açıklayamıyor"
    20. "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu