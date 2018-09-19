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Bakan Ersoy, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul'da Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile bir araya geldi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:36
Bakan Ersoy, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul'da, aralarında Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ın da olduğu, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerle, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler üzerine görüştü.

Bakan Ersoy, İstanbul'daki çalışma ofisinde, yapımcılar Necati Akpınar, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ile Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'la bir araya geldi. Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle, yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmede, sinema sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, yapımcılara, oyunculara ve sektörün tüm bileşenlerine bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti. Bakan Ersoy, ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi.

Sinema ile televizyon yapımcıları ise Bakan Ersoy'a desteği ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:36
  1. İstanbul
  2. Cem Yılmaz
  3. Şahan Gökbakar
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
  5. Mehmet Ersoy

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