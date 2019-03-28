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Bakan Ersoy: "Bu yıldan itibaren turizm stratejik önemde"

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen Genç Turizmciler Yarışması’nın birincileri, ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:43
Bakan Ersoy: "Bu yıldan itibaren turizm stratejik önemde"

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen Genç Turizmciler Yarışması’nın birincileri, ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan aldı. Bakan Ersoy, "Bu yıldan itibaren turizm stratejik önemde. 2023 hedeflerinde de, turizm için çok büyük hedefler belirledik" dedi.


Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluruyla, Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde birincisi 2015 yılında, ulusal düzeyde yapılan ve geleneksel hale getirilen Genç Turizmciler Yarışıyor etkinliğinin beşincisi Çeşme Çarşısı girişindeki meydanda gerçekleştirildi.


Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden gelen 30 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen Data Culinary School öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, "Geçmişten Günümüze Yöresel Lezzetler" konulu yemek, "Geçmişten Günümüze Yöresel İçecekler" konulu servis ve "Geleneksel Türk Motifleri" konulu yatak yapımları yarışmaları yapıldı.



"2023 için turizmde çok büyük hedefler belirledik"


İki gün süren yarışmanın sonunda ödüller de sahiplerini buldu. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı ve ödülleri takdim etti.Ersoy, "Turizmin gelişmesi için genç yaşta mesleğe gönül verenler çok önemli. Gençlerimizi ne kadar erken bu meslekle tanıştırabilirsek, meslekte kalıcı oluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız, turizm meslek liselerinin geliştirilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Önümüzdeki seneden itibaren, turizm meslek liseleri kolej statüsüne geçecekler. En az üç lisan öğrenmeleri için ortam hazırladık. Bu yıldan itibaren turizm stratejik önemde. 2023 hedeflerinde de, turizm için çok büyük hedefler belirledik. Gençler, sizlerin de yardımları ile beraber, bu hedeflere erişeceğiz. Mesleğe gönül veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.


Yarışmaya Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan katılan Data Culinary School öğrencileri ise Jüri Özel Ödülü’nü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan aldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:43
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