Bakan Ersoy, Ak Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkınve parti yönetimi tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanlığı geçen Bakan Ersoy, daha sonra partililerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Kars’ta Cumhur İttifakını desteklediklerini ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Cumhur Başkanımızın takdiri ile merkez Belediyemiz Cumhur İttifakı lehine çekildi Şuna da Kars merkezde Cumhur İttifakı var. Diğer ilçelerimizde de kendi adaylarımızla seçime hazırlanmaktayız. İnşallah Kars merkezde Cumhur İttifakı olmak üzere diğer ilçelerimizde de güçlü bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın ardından partililere seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Doğu Ekspresi ile Kars’a geldik. Hem kayak bölgesinigezdim. Hem şehri gezdim. Aslında Doğu Ekspresi sayesinde Kars’ın namı hızlı bir şekilde birkaç yıldır yayılıyor. Bakan beyle bir toplantı yapacağım. Doğu Ekspresi asıl görevi ulaşımı sağlamak. Biz şimdi Doğu Ekspresi güzergahına biraz daha farklı sistemle turizm ekspresi koyabilirmiyiz. Onu tartışacağız. Buraya turizm ekspresinin hizmet vermesi daha doğru olur. Faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.