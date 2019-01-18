Bakan müjdeyi verdi! Zamlı maaşlar şubat ayında yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Televizyonlardaki aile ve çocuk yayınlarından şehit ve gazi yakını atamalarına kadar birçok önemli başlığa değinen Bakan Selçuk, yakından takip edilen 3600 ek gösterge, süresiz nafaka ve emekli aylıkları hakkında da konuştu. 3600 ek gösterge çalışmalarının koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, süresiz nafaka konusuna yönelik olarak "Süresiz nafaka konusunda tüm tarafları dinledik. Düzenleme ile tüm mağduriyetlerin kaldırılması için Adalet Bakanlığı ile çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

Aile ve çocuk yayınları

RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız.

Süresiz nafaka

Süresiz nafaka konusunda tüm tarafları dinledik. Düzenleme ile tüm mağduriyetlerin kaldırıılması için Adalet Bakanlığı ile çalışıyoruz.

3600 ek gösterge

3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.

Atamalar ve hastalara destek

Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık.

Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz.

İŞKUR'dan rekor

2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti.

Emekli aylığı

Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Emeklilikte yaşa takılanlar

(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.