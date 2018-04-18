Bakan duyurdu! Türk büyükelçisi hayatını kaybetti

Turgut Rauf Kural, 26 Ağustos 1966'da Roma'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. TRT Dış Haberler Servisi’nde habercilik yaptı. 1994'te Bağdat Büyükelçiliği'nde üçüncü katip olarak diplomasi görevine başladı.

Sırasıyla Amman Büyükelçiliği üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğu muavin konsolos, Ortadoğu Genel Müdürlüğü’ünde ikinci katip, Brüksel Büyükelçiliği'nde ikinci Katip ve başkatip, Avrupa Genel Müdürlüğü Başkatip , Şube Müdürü yaptı. 2007'de Mostar Başkonsolosu oldu. 2009'da Paris Büyükelçiliği'ne Büyükelçilik Müsteşarı olarak atandı. 2011'de Avrupa Genel Müdürlüğü Daire Başkanı oldu. 2013'te Paris Başkonsolosluğu'nda Birinci Sınıf Başkonsolos olarak görev yaptı. Kasım 2014'te Kotonu Büyükelçilçisi olarak görev yapmaya başladı. Turgut Kural evli ve iki çocuk babasıydı.