  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Bakan duyurdu! Teslim edilmeye başlandı
Konut Projeleri

Bakan duyurdu! Teslim edilmeye başlandı

Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe’de süren kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, 1. Etap evlerinin hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:56:00 -
Bakan duyurdu! Teslim edilmeye başlandı

İstanbul’un çehresi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile değişmeye devam ediyor…

Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe`de 2013`te riskli alan ilan edilmesinin ardından başlayan kentsel dönüşüm sürecinde, yapımı tamamlanan evler yeni sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip edilen çalışmaya ilişkin açıklama Bakan Murat Kurum’dan geldi.

“Hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye başladık”

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum, “Yeni Fikirtepe Konutları 1. Etap’ta hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye başladık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı kallavi bir zam geliyor! Saat 24:00 olmadan bunu yapın
Ekonomi

Gece yarısı kallavi bir zam geliyor! Saat 24:00 olmadan bunu yapın

Motorine art arda yapılan zammın ardından bu gece de, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.

Sakarya'dan 9 ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Sakarya'dan 9 ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-eylül döneminde 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleş..
Askeri araç patlatıldı! Esed militanları öldürüldü
Dünya

Askeri araç patlatıldı! Esed militanları öldürüldü

Katil Esed'in askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılan bomba nedeniyle 13 kişi öldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay