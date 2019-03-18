Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı düşüyor
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, "Petrol ihracatımız mart ve nisanda 7 milyon varil/günün altına inecek" dedi.18 Mart 2019 Pazartesi 07:29
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, mart ve nisan aylarında Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının 7 milyon varil/gün seviyesinin altında kalacağını söyledi.
100 bin varil/gün daha düşük olacak
El-Falih, OPEC+'nın Bakü'deki Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada nisan ayında petrol ihracatının mart ayına göre 100 bin varil/gün daha düşük olacağını da vurguladı.
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