Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı düşüyor Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, "Petrol ihracatımız mart ve nisanda 7 milyon varil/günün altına inecek" dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, mart ve nisan aylarında Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının 7 milyon varil/gün seviyesinin altında kalacağını söyledi. 100 bin varil/gün daha düşük olacak El-Falih, OPEC+'nın Bakü'deki Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada nisan ayında petrol ihracatının mart ayına göre 100 bin varil/gün daha düşük olacağını da vurguladı.

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