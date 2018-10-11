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Ankara'da "Yargı Reformu Strateji Belgesi" güncelleme çalıştayı yapıldı

Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında "Çalıştay" yapıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:41
Ankara'da "Yargı Reformu Strateji Belgesi" güncelleme çalıştayı yapıldı

Adalet Bakanlığınca Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çalıştay gerçekleştirildi. Ankara Hakimevi'nde basına kapalı yapılan çalıştayın açılışına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Twitter’dan paylaştı

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, çalıştaya ilişkin bilgi verdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeniden düzenleneceğini belirten Gül, "Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için toplumun tüm kesimlerinin katkılarını alarak yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:41
  1. Ankara
  2. Yargı Reformu Strateji Belgesi
  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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