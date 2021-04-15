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Korona Virüs Bakan duyurdu! Aşı ikna timleri geliyor
Korona Virüs

Bakan duyurdu! Aşı ikna timleri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yapmaya ikna etmek amacıyla aşı ikna timlerinin kurulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:09:00 -
Bakan duyurdu! Aşı ikna timleri geliyor

Ramazan ayına yönelik iki haftalık kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık. Toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldik. Alınan tedbirlerle birlikte haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme bekliyoruz" dedi.

Haziranda sert tedbirler gelebilir

Tedbirlere rağmen düşüş olmazsa haziran ayında daha sert tedbirler almak zorunda kalacaklarını belirten Koca, "Yerli aşıda faz-3 çalışmalarına geçiyoruz. İki ya da üç hafta sonra bu süreci de bitirmiş olacağız. Eylül ayında da aşılamaya başlarız. Nazal aşıda da en fazla üç haftalık süreç var önümüzde.

"Aşılar çöpe gitmedi"

Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6’sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Tek tek anlatacaklar

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.

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Yorumlar

Yunus

Koruyuculuğu bile henüz bilinmezken,ne idüğü belirsiz aşıları vurmak için ikna çabalarına girişiyorlar. Mehmet Ceyhan bile açıkladı ölenler var diye.
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