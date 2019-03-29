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Bakan Varank duyurdu! 30'u aşkın ülkeden başvuru aldı

Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacı Türkiye’de araştırmalarını sürdürecek." dedi.

29 Mart 2019 Cuma 10:38
Bakan Varank duyurdu! 30'u aşkın ülkeden başvuru aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği" panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesörün de programa başvurduğunu kaydederek, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi." diye konuştu.

Varank, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı açıklamada, Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını söyledi.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacının araştırmalarını Türkiye’de sürdüreceğini dile getiren Varank, başvuru sayısında ABD'nin birinci sırada yer aldığını, ABD'yi İngiltere ve Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:38
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