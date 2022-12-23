Bakan duyurdu! 2023 itibarıyla zam yapılmayacak

Avrasya tüneli ücretleri 1 Ocak 2023 itibariyle zamlanacak mı? Bu soru Habertürk canlı yayınında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soruldu. Bakan Adil Karaismailoğlu zam bekleyenlere güzel haber verdi.

ZAM YAPILMAYACAK

Avrasya tüneli ücretlerine Ocak 2023 itibariyle zam yapılmayacak. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Hükümetimiz, bu projeleri vatandaşımız daha fazla kullansın diye zam yapmayı düşünmüyor" dedi.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ 2023

2022 yılı içinde İstanbul Avrasya Tüneli ücretleri gündüz ve gece tarifesi olarak ayrı ayrı uygulanıyor. Saat 05.00-23.59 aralığındaki gündüz tarifesinde otomobil geçiş ücreti 53 lira, minibüs 79.5 lira, motosiklet 20.7 lira. Saat 00.00'dan 04.59'a kadar uygulanan gece tarifesinde ise Avrasya geçiş otomobil için 26.5 lira, minibüs için 39,75 lira, motosiklet için 10.35 lira.