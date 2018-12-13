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Bakan açıkladı: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri esnasında son iki yıl içinde karadan ve havadan yapılan taramalar sonucunda yaklaşık değeri 100 milyar dolara ulaşan doğal kaynakların keşfedildiğini duyurdu.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:51
Bakan açıkladı: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk

Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesinin görüşmelerinde bilgi veren Dönmez, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için aramalar yapıyoruz. Ama arama yetmiyor, bunu çıkarmak gerekiyor, dolayısıyla sondaj yapmak gerekiyor. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde Antalya açıklarında ilk sondajı başlattık. İnşallah oradan 3-4 ay içerisinde sonuç almayı hedefliyoruz" dedi.

Fatih sondaj gemisinin ardından ikinci sondaj gemisinin de hazır olduğunu açıklayan Dönmez, "Adını şimdi açıklamayayım. Adeta Akdeniz kazan, biz kepçe arıyoruz karış karış. Dua edin bulalım. Denizde nereyi arıyorsak karada da arayacağız. Havadan da aramalarımızı yapıyoruz. İki uçağımız şu anda Türkiye genelinde yüzde 75 aramasını tamamladı. Yeraltı kaynaklarında bulduğumuz önemli keşifler var. Yaklaşık tutarı 100 milyar dolar. Sırf son iki yılda arama çalışmalarından elde ettiğimiz keşifler sonrası" diye konuştu.

Nükleer yapılacak 

Türkiye'nin elektrikte yerli payını yüzde 50'ye çıkardığını belirten Dönmez, "Nükleer enerjiden vazgeçmeyeceğiz. Özellikle sıfır emisyon açısından baktığınızda temiz enerji kaynaklardan biri. Biz bu alanda 50 yıl geriden geliyoruz, ama 50 yıl sonra da olsa nükleer enerjiye kavuşmuş olacağız" dedi. 

Doğalgazda depolama sonucunda artık kesinti yapılmadığını kaydeden Dönmez, "250 milyon metreküpü bir gram eksiltmeden geçtiğimiz yıl sisteme verdik. Hedefimiz toplam doğalgaz talebinin yüzde 20'si oranında depolama kapasitesini. İnşallah yıl sonunda Hakkari'ye de doğalgazı götüreceğiz ve bununla birlikte 81 il de doğalgaza kavuşacak. An itibariyle ülke nüfusunun yüzde 70'i doğalgaza erişebilir durumda, yüzde 60'ı da fiilen kullanıyor" diye konuştu. 

İndirim olacak mı? 

Dönmez, döviz kurunda ve doğalgaz fiyatındaki düşüş nedeniyle enerji tarifelerinde indirim beklentilerine de yanıt verdi. Dönmez, "Maliyeti sadece döviz veya enflasyon etkilemiyor. Etkileyen başka unsurlar da var. İçerisinde yatırım maliyetleri, işçilik giderleri, uluslararası petrol ve doğalgaz fiyatları, emtia hesapları var. Hakikaten çok komplike, sofistike hesapları var. EPDK bu hesapları yapıyor ve bu tarife de ulusal tarife olarak tüm ülkede uygulanıyor. Maliyetler düşerse indirim olması normal. Biz de bunun için çalışıyoruz. Şu anda yılbaşına daha var. Ekipler maliyetleri gözden geçiriyorlar" diye konuştu.
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konkordato talep eden firma sayısının anonim şirket olarak 297, limited şirket olarak 552 olmak üzere toplam 849 adet olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:51
  1. Hakkari
  2. Antalya
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. doğal kaynaklar

YORUM YAZ

  • melih53melih5334 dk önce
    ülkeyi tarihin en büyük krizine sokan enerji zamları ..bunu her ekonomist bilir.enerjiye yapılan bu tarihi zam etkileri hala çığ gibi büyüyor.enerji bakanı farkında değil belliki de ekonomi bakanı da aynı yolda gitmesi hayret **..sayın babacan neden aranıyor ..neden kıymete bindi..bir baksalar keşke..rakamlarla oynanmış enflasyon rakamları komedi gibi...marketler zamlara hızla devam ediyor..bu ayda eksi çıkarabilirler..kaata yazıyon gönderiyon öte ytaraftan eksi çıkıyor tüm dünya gıpta ediyo bu buluşa.biz nasıl blamadık diyolardır..
  • BekirBekir45 dk önce
    Iktidar aldigi .... hazineye aktarsa 100milyon degil 1 trilyonluk kaynak vardir
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