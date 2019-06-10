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Bakan Dönmez'den Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'a ziyaret

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:03
Bakan Dönmez'den Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dönmez, gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul'un tarihin ve medeniyetin kesiştiği bir şehir olarak, son yıllardaki büyük değişimlerle her gün daha fazla yenilendiğini belirtti.

İstanbul'un, enerjisi ve dinamizmiyle artık 'kabına sığmadığını' vurgulayan Dönmez, "Böylesine büyük bir metropolü ve ilçelerini yönetmek tecrübe ister, bilgi ve birikim ister. Ümraniye de yıllarca tercihini AK Parti’den, hizmet siyasetinden yana yaparak İstanbul’un geçirdiği bu dönüşümden en büyük payı aldı. Yıllar içerisinde Ümraniye büyüdü, gelişti ve bugün İstanbul’da değişimin simgesi oldu. 31 Mart’ta da Ümraniye halkı bir kez daha gönül belediyeciliği diyerek işi ehline emanet etti." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dönmez, Yıldırım'ın göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek sorunlarını yerinde dinlediğini ve evleri tek tek ziyaret ederek çözüm için istişarelerde bulunduğunu belirterek, "İstanbul için büyük bir aşkla, şevkle görevini sürdürüyor. Sayın Başkanımıza yeni görevinde başarılar diyor, Ümraniye ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:03
  1. enerji
  2. Fatih Dönmez
  3. İsmet Yıldırım
  4. Ümraniye

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