Bakan Dönmez'den 'TürkAkım' açıklaması: 15 milyon hanenin...

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreninde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım devreye girdiğinde 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

"Avrupa arz güvenliğine katkı sağlayacak"

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye ile Rusya arasında ilk defa 1987 yılında fiilen başlayan doğal gaz ticaretinde yeni bir sayfa açıyoruz. Siyasi ve jeopolitik çalkantıların yaşandığı bölgede küresel enerji piyasasında Türkiye güçlü liderlik, siyasi istikrar ve sağlam ekonomisi ile diğer ülkelerden ayrışıyoruz. Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma hedefinin arkasında işte bu kararlı duruş var. Müttefiklerimiz ve partnerlerimizle iyi komşuluk, ortak menfaatler karşılı saygı temelinde geliştirdiğimiz ilişkilerle bölgemizdeki enerji projelerinin güven veren ülkesi olduk. TürkAkım bu güçlü vizyonun bugün tarih önündeki en canlı örneğidir. 2019 yılında başlayacak doğrudan gaz akışı ile birlikte gazın iletilmesi ve taşınmasındaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Böylece Doğal gazın ilk alıcısı olarak sistem güvenliğinin ve işletme esnekliğinin güçlendirilmesi ile doğal gaz arz güvenliğimizin sağlanmasında önemli adım atacağız. Yıllık aktarılacak yaklaşık 32 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye'de kullanılacak. TürkAkım enerjinin yoğun kullanıldığı bölgelerde sistemsel dengenin korunmasında da önemli bir rol üstlenmiş olacak. Türkiye 2020 yılında 60 milyar meterküpü aşacağı öngörülen yıllık doğal gaz tüketimi ile Avrupa'nın en büyük 4. doğal gaz piyasası durumunda. Ülkemiz hızla artan iç talebini karşılayacak ve önümüzdeki yıllarda Avrupa arz güvenliğine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak"

Türkiye, alıcı ve satıcıları buluşturan, fiyatlandırmanın yapıldığı ve piyasa derinliğinin oluşturulduğu tam bir merkez haline getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Dönmez, " Bu kapsamda TANAP, organize doğal gaz satış piyasası hedeflerimize ilerlediğimizin göstergesidir. Özellikle doğal gaz satış piyasası ile ileride bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına da imkan veren altyapı ile Türkiye doğal gaz ticaretinde söz sahibi ülkelerden biri olacak. TürkAkım devreye girdiğinde 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacağız. Arzu ediyoruz TürkAkım gittiği bölgelerde yeni umut ve heyecanların da kaynağı olsun" dedi.