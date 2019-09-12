Bakan Dönmez'den kritik açıklama: Bu yıl ilk defa oluyor Açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar." dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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