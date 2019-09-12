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Bakan Dönmez'den kritik açıklama: Bu yıl ilk defa oluyor

Açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:43
Bakan Dönmez'den kritik açıklama: Bu yıl ilk defa oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl ilk defa, 13'ü ısı enerjisi, 9'u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Pedro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. İnşallah döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:43
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  2. Fatih Dönmez

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