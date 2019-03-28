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Bakan Dönmez’den Dodurga’ya doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bikecik’in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesine yıllardır bekledikleri doğalgazın müjdesini verdi.

28 Mart 2019 Perşembe 23:19
Bakan Dönmez’den Dodurga’ya doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bikecik’in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesine yıllardır bekledikleri doğalgazın müjdesini verdi.


Bakan Dönmez, Bozüyük’te bulunan Pazaryerliler Derneğini ziyaret etti. Ziyareti esnasında konuşan Dönmez, enerjileriyle elektrik başta olmak üzere tüm Türkiye’ye enerji vermeye çalıştıklarını söyledi. Dönmez, “Bozüyük 10 yıldır doğalgaz kullanıyor. Yakın ilçelerimiz ve beldelerimiz var. Gaz dğıtım şirketiyle görüştük inşallah Dodurga Beldemize de gazı getireceğiz. Bozüyük’ü nasıl soğukta bırakmadıysak Dodurgalıları da Allah’ın izniyle soğukta bırakmayacağız. Yeter ki siz dualarınızla bizlere destek olun” dedi.



Akdeniz’deki sondaj çalışmaları için dua istedi


Vatandaşlardan Akdeniz’deki sondaj çalışmaları için dua isteyen Bakan Dönmez, “Biz biliyorsunuz gece, gündüz karada ve denizde doğalgaz ve petrol arıyoruz. Bir miktarda bulduk. Ama hala yeterli değil. Şimdi Akdeniz’de bir sondajımız var. İnşallah siz kavli, sözlü dua yapacaksınız. Biz de fiili duayla inşallah varsa bulacağız. Dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“31 Mart’ta sandıkları patlatacağınıza gönülden inanıyorum”


Dönmez, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de değinerek, “Seçim kampanyasına Bilecik’ten başlamıştık. Şimdi kapanışı da Bilecik’te yapalım dedik. İnşallah 31 Mart’ta sandıkları patlatarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere adaylarımızın hepsine tam destek vereceğinize gönülden inanıyorum. Biz Anadolu’nun dört bir yanında lafları eğmeden bükmeden her yerde aynı şeyleri söylüyoruz” diye konuştu.



“Sırtını Kandil’e dayamış bir partimiz maalesef hiçbir toplantısında ne bayrak asıyor ne de İstiklal Marşı okutuyor”


Taksim’de ezanın ıslıklanması iddialarına değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:


“Birileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de yürüyüş yaptı. CHP’liler vardı, Hadep’liler vardı, adını duymadığımız bir takım marjinal örgütlerle birlikte yürüdüler. Eyvallah yürüyebilirsiniz demokratik hakkınız. Ama o yürüyüşte, biraz önce bizim dinlediğimiz Ezan-ı Şerif’te okunmaya başladı. Ne yaptılar? Islık çaldılar, protesto ettiler. Şimdi daha önce 2013’te hatırlıyorsunuz tencere çalan, ıslık çalanları. Aynı zihniyet kendisini bir kez daha göstermiş oldu. O zihniyete bağlı partilerin bir kısmı Anadolu’da geziyor, miting yapıyor, siz de görüyorsunuz. Bazen biraz önce bizde olduğu gibi program gereği, programda ezan okunuyor, susuyorlar. Orada susuyorsan orada da susacaksın. Orada saygı gösteriyorsan orada da saygı göstereceksin. Nitekim orada yürüyüş yapan, protesto yapanlardan birileri de Kandili arkasına almış, sırtını Kandil’e dayamış bir partimiz maalesef hiçbir toplantısında ne bayrak asıyor ne de İstiklal Marşı okutuyor. Onlarla birlikte olanları da görüyorsunuz. Kendilerine millet ittifakı diyorlar ama bu millet daha ilk gün çok güzel bir isim buldu. ‘Siz millet ittifakı değil, zillet ittifakısınız.’ Nitekim gizlemeye çalışsalar da, saklamaya çalışsalar da sizin ne olduğunuzu, hangi şer odaklarıyla işbirliği yaptığınızı bu millet görüyor. Islıklasanız da, protesto etseniz de bu ezanları susturamayacaksınız, bu bayrağı indiremeyeceksiniz.”


Bozüyük Belediye Başkanı ve Ak Parti’nin Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı da, kendisine atılan iftiralara cevap vererek, şunları kaydetti:


Konuşmaların ardından Bakan Dönmez, çeşitli programlara katılmak için Bilecik il merkezine hareket etti.


Öte yandan dernek ziyaretine Bakan Dönmez’in yanı sıra Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı ve Ak Parti’nin Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:19
  1. doğa

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