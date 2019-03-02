Bakan Fatih Dönmez'den 20 bin kişiye iş müjdesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız." dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.