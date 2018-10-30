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Bakan Dönmez Yunanistan'ı peşinen uyardı: Gereğini yaparız!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Fatih sondaj gemimize bir taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır" dedi.

30 Ekim 2018 Salı 13:25
Bakan Dönmez Yunanistan'ı peşinen uyardı: Gereğini yaparız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sondaj gemilerimize Deniz Kuvvetlerimiz eşlik ediyor, bir taciz olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacaktır" dedi.

Bugün sondaj çalışmalarına başladı

Türkiye'nin derin sularda petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih', bugün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başladı. 229 metre boyundaki gemide 210 personel çalışıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:25
  1. Fatih Dönmez
  2. sondaj
  3. Yunanistan

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