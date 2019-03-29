0553 313 94 23

Bakan Dönmez, Pelitözü mahallesine ’Doğalgaz’ müjdesi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik’te Pelitözü mahallesi sakinlerine, "Gaz dağıtım şirketinin yetkilileri ile de görüştüm.

29 Mart 2019 Cuma 15:57
Bakan Dönmez, Pelitözü mahallesine ’Doğalgaz’ müjdesi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik’te Pelitözü mahallesi sakinlerine, "Gaz dağıtım şirketinin yetkilileri ile de görüştüm. İnşallah en kısa zamanda sizleri kömürden kurtarmış olacağız" müjdesini verdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretlerin ikinci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaret ettiği Pelitözü mahallesi sakinlerine doğalgaz sözü verdi. Gaz dağıtım şirketinin yetkilileri ile de görüştüğünü anlatan Bakan Dönmez, "İnşallah en kısa zamanda sizleri kömürden kurtarmış olacağız. Ormanlar biraz rahat etsin. Doğalgazı da zaten belediye sınırları içinde olan yerlere getirmemiz gerekiyor. İnşallah yine Bilecik merkeze yakın birkaç köyümüzün olduğunu belediye başkanımız söyledi. Oradaki muhtarlarımız da vatandaşlarımız şehre bağlanma noktasında ortak bir karar verirlerse önümüzdeki dönemde oraları da doğalgaza kavuştururuz. Pelitözü ile ilgili olarak muhtarımın bizden doğalgaz ile ilgili müjde istedi. Biz de ’yeter ki Pelitözü mahallemizin sakinleri istesin, olur’ dedik. Pelitözü mahallesine de doğalgazı getireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


"Hükümetimizin destekleriyle Pelitözü mahallemiz için güzel çalışmalar planladık’’


Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkanı Nihat Can ise yaptığı konuşmada Bakan Dönmez teşekkür ederek, "Çok şükür her zaman hükümetimizin değerli üyelerinin desteklerini yanımızda buluyoruz. Bu anlamda Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem için Pelitözü mahallemiz için çok güzel ve sürpriz çalışmalarımız olacak" dedi.


Bakan Dönmez’in müjdesini büyük bir sevinçle karşılayan Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın ve mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı Manisa mitingi
    1. Millet İttifakı Manisa mitingi
    2. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    3. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    4. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    5. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    7. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    8. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    9. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    10. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    11. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    12. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    13. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    14. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    15. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    17. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    18. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    19. Marmara’da poyraz fırtınası
    20. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    21. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    22. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    23. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    24. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    25. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    26. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    27. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    28. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    29. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    30. Mermer blokları altında kalan işçi..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!