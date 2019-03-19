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Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanları var”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar’da jeotermal enerjiyle üretimi yapılan teknolojik domates serasındaki incelemelerin ardından, jeotermal kaynakların enerjiden başlayarak seraya kadar birçok kullanım alanlarının olduğuna dikkat çekti.

19 Mart 2019 Salı 14:25
Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanları var”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar’da jeotermal enerjiyle üretimi yapılan teknolojik domates serasındaki incelemelerin ardından, jeotermal kaynakların enerjiden başlayarak seraya kadar birçok kullanım alanlarının olduğuna dikkat çekti.


Afyonkarahisar’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulanan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFJET Jeotermal Elektrik Üretim ve Isı Merkezinde Afyonkarahisar’ın termal kaynakları ve jeotermal kaynakların kullanımıyla ilgili AFJET Yusuf Ulutürk, Genel Müdürü ve yetkililerden brifing aldı. Daha sonra AFJET bünyesinde kurulan 56 bin metrekare kapalı alana sahip olan jeotermal enerji ile üretimi yapılan teknolojik domates serasına geçen Bakan Dönmez, burada yetkililerden teknolojik domates üretimiyle ilgili bilgi aldı. Burada bir açıklamada bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün Afyonkarahisar’da bazı teknik inceleme ve temaslarımız olacak. Bu kapsamda Afyonkarahisar jeotermal en bol bulunduğu şehirlerden birisi. Hem enerji üretiminde hem de sağlık turizminde kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi seracılıkta da burada güzel bir örneğini gördük. Seranın iç ısıtımı için jeotermal kaynağın ısısından yararlanmış oluyoruz. Bu anlamda burada teknolojik bir serayı da incelemiş olduk. Bölgesel ısıtmada yapılabiliyor. Şehrin bir kısmında konutların ısıtılması da bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Özetle jeotermal kaynakların enerjiden başlayarak seraya kadar birçok kullanım alanları var. Yinelenebilir olması ve temiz enerji kaynağı olması da ayrıca bir avantaj. Bildiğiniz gibi elektrik üretiminde teşviklerimiz söz konusu. Bu da tam bir entegre çözümünü görmüş olduk. Çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Sera ile ilgili yetkililer de memnunlar. Bunun, ülkemizin çeşitli yerlerine yaygınlaşması lazım. Tavsiyem bu işi düşünen arkadaşlarımızın Afyonkarahisar’ı gezip incelemelerini istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:25
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