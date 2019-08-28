Bakan Dönmez Irak Petrol Bakanı ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile görüştü. Bakanlar arasındaki görüşme, Bağdat'taki Petrol Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleşti. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Bağdat'a bu sabah gelen Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edilmişti. Bakan Dönmez'in, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



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