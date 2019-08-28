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Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20
Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüştü.

Görüşme, başkent Bağdat'taki Elektrik Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirildi.

Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, iki ülke arasında elektrik alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı öğrenildi.

Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20
  1. Fatih Dönmez
  2. Irak
  3. Luey el-Hatib

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