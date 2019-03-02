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Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde 50 azaldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Maden İş Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:37
Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde 50 azaldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Maden İş Sendikasını (GMİS) ziyaret etti. Bakan Dönmez, "Son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güven için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde 50 azaldı" dedi.


Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı kura töreni için Zonguldak’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Maden İş Sendikasını ziyaret etti. Ziyarette konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zonguldak’ta tarihi bir gün yaşıyoruz. Kura çekimi de şu anda başladı ve devam ediyor. İnşallah 500 kişi de en kısa zamanda alınacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.


Zonguldak için önemli günlerden bir gün olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, sendikal hayatın çalışma hayatının en önemli aktörlerden birisi olduğuna inanan bakanlıklardan biri olduklarını söyledi. Madencilik sektörünün iş riski açısından diğer sektörlere göre daha göreceli iş riski yüksek bir iş kolu olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Bugün Zonguldak’ta önemli tarihi günlerden birisidir. Bin 500 işçi alımıyla ilgili sürecin ilk aşaması olan bin işçimizin kura ile tayin için burada bulunuyoruz. Zonguldak’a her fırsatta geliyoruz. Biz sendikal hayatın çalışma hayatımızın en önemli aktörlerden birisi olduğuna inanan bir bakanlığız. Bugüne kadar da bu ilişkilere çok önem verdik. Madencilik sektörü iş riski açısından diğer sektörlere göre daha göreceli iş riski yüksek bir iş kolumuzdur. Fakat son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güven için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı. Elbette ki amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız. Burada işverene kadar hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Onlar da ailelerini düşünmek suretiyle çalışıp daha hassas bulacaklardır. Bir anlık dalgınlık da Allah göstermesin kendisinin canı acıyabilir hem de çalışma ekibinin hayatını tehlikeye atmış olabiliriz. Bunun için eğitim şarttır. Bunun için pratik yapacağız, kuralları harfiyen uygulayacağız. Burada en büyük riskimiz bana bir şey olmaz güvencesidir. Hep bana bir şey olacakmış gibi davranacağız. Bu tip kazaların önüne geçebilirim. Bunun için yapacağız kuralları harfiyen uygulayacağız. Mühendislerimize şunu söylüyoruz. Eğer iş yerinde iş güvenliği teçhizatında bir eksiklik varsa gelin bize söyleyin. Ama ben şu güne kadar hiçbir işçi kardeşimizin şu eksiktir dediğini bilmiyorum. Tam tersine bunu biz kullanmasak olur mu bu bizim işimizi zorlaştırıyor diye yakınmalarını duyuyoruz. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu yıl işe başlayacak kardeşlerimize hayırlı olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:37
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